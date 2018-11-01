Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Kahramanmaraş'ta 4'üncüsü düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 4. Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) kapılarını ziyaretçilere açtı. 1-4 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan tarım fuarında tarım makineleri, hayvancılık, sera, sulama sistemleri, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, peyzaj ve organik tarımla ilgili stantlar yer alıyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Eimralioğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminin arttığını belirterek, "2002 yılında 145 ton olan yerli tohum üretimi, bugün itibariyle 1 milyon 50 bin tona ulaşmıştır. Buda yerli kaynakların oluşturulmasında çok önemli bir çalışmadır. Kendi tohumlarımızı çiftçimizle buluşturduk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise "Tarımsal üretimde de çok önemli bir aktör olmak zorundayız. Hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya temin yönünden coğrafi bir avantajımız var, 80 milyon nüfusumuz var ve bunlardan dolayı avantajımız var. Biz şehirlerimizi tarımsal anlamda kalkındırdığımız da Türkiye'nin geleceğini inşa etmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarın açılışını gerçekleştirerek stantları ziyaret etti.