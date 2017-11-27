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27 Kasım 2017 15:16

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da Oğuzhan Koç rüzgarı

Ünlü popçu Oğuzhan Koç, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da sevenleriyle buluştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da Oğuzhan Koç rüzgarı

27 Kasım 2017 15:16

Koç, her biri “hit” olan birbirinden güzel eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.


Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Piazza AVM’ler, bu kez pop müziğin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç’u konuk etti. Söz ve müziği kendisine ait olan “Küsme Aşka” isimli şarkısıyla geçtiğimiz yaza damgasını vuran Oğuzhan Koç, önce Kahramanmaraş, ardından Şanlıurfa Piazza AVM’de düzenlenen "Mini Konser ve İmza Günü" etkinliğinde sevenleriyle buluştu.


Buz pistinde gerçekleştirilen etkinlik alanına sevenlerinin yoğun tezahüratlarıyla çıkan Oğuzhan Koç, “Vermem seni ellere”, “Bulutlara esir olduk”, “Aşinayız” ve “Küsme Aşka” adlı eserlerini seslendirirken, buz pistinin çevresini dolduran hayranları da ona eşlik etti. Şarkılarını zaman zaman pistin etrafında dolaşarak seslendiren Oğuzhan Koç, sevenlerinin kendisine dokunmak için uzattığı ellerini geri çevirmedi.


Mini konserinin ardından sevenlerine imza dağıtan ünlü popçunun bazı hayranları ona sarılarak duydukları yoğun sevgiyi ifade etti. Heyecandan bazı sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığını gören Oğuzhan Koç, onları teselli etmeye çalıştı.


Bestelerinin yanı sıra yorumu ve oyunculuğunu beğeniyle izledikleri ünlü sanatçıyı yakından görme ve imza alma imkanı bulan binlerce hayranı, bu unutulmaz anlarını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. AVM’lerin sosyal medya hesaplarındaki yarışmayı kazananlar da ünlü sanatçıyla selfie yapma imkanı buldu.


Şanlıurfa’daki etkinlik sırasında da bir yarışma başlatan Oğuzhan Koç’un, Şanlıurfa Piazza AVM’nin instagram hesabından yönelttiği soruya doğru cevap veren 4 kişi ise başrol oyunculuğunu paylaştığı “Yol arkadaşım” adlı filmin biletini kazanma şansı sundu.


Sesi kadar sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla da ilgi odağı olan Oğuzhan Koç, kendisine yoğun ilgi gösteren sevenlerine teşekkür etti.




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