Kahramanmaraş yemenisinin ünü Türkiye sınırlarını aştı

Kahramanmaraş'ta üretilen yemeniler, Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

Geçmişte Kahramanmaraşlıların yoğun olarak kullandığı yemeniler şimdilerde turistik eşya olarak kullanılıyor. Dulkadiroğlu ilçesinde Tarihi Kapalı Çarşı'daki esnaf tarafından hazırlanan yemeniler birbirinden farklı desenlerle üretiliyor.

İşlenmiş deriden hazırlanan yemeniler, 2 gün kalıplarda bekletildikten sonra ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. 40 ile 100 lira arasında satışı yapılan yemeniler Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne de gönderiliyor.

Yemenicilik mesleğini babasından, babasının da dedesinden öğrendiğini söyleyen yemeni ustası Kadir Köse (65), yurt dışından yemenilere ilginin fazla olduğunu, yılda ortalama 10 bin çift ihraç ettiklerini söyledi.

Yemeninin, sağlıklı olmasının yanında ayağa rahatlık sağladığını ifade eden Köse, “Yemeni hakiki deri ve işlenmiş deriden yapılıyor. Koku falan olmaz ve ayağın ısısından şekil alır. Çok rahat bir giyimi vardır. Vücuttaki statik elektriği alır ve sağlık açısından bir numaradır. Dayanıklı bir üründür. Amerika'ya gönderdik çok rağbet görmüş. Hatta 55 dolardan gönderdik ve buna değer demişler ve kendileri 120 dolardan satmışlar. Almanya'dan çok istek var. Polonya'dan bir kadın geldi ve aldı. Kendilerden istiyorlarmış yemenileri. Yaklaşık yıllık 10 bin çift yemeni ihracatı yapıyoruz. Fiyatlar ise 40 liradan 100 liraya kadar değişiyor” dedi.