Kahramanmaraş’a 10 yılda 400 bin turist geldi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre kente son 10 yılda giren turist sayısının 400 bin olduğu belirtildi. 2008-2018 yılları arası kente her yıl ortalama yüzde 30 oranında ziyaretçi artışı söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, turistlerin günü birlik kaldığını ve kentin coğrafi konumunun zor olması nedeniyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Dışarıdan gelen insanlar için farklı noktalarda yer alan turizm ofislerinin hizmet verdiğini de kaydeden Küçükdağlı, “Kahramanmaraş’ın merkezinde bulunan bu büro, dışarıdan gelen yabancı misafirlerimize hizmet vermektedir. Burası tamamen kentimize ait müdürlüğümüzün hazırladığı, belediyemizin, meslek odalarımızın, otellerimizin ve kent broşürlerinin bulunduğu irtibat bürolarıdır" dedi.

Kahramanmaraş’ın coğrafi konumu nedeniyle günü birlik ziyaretçi aldığını ifade eden Küçükdağlı, "Ama bununla beraber sürekli artan konaklama tesisleriyle birlikte, bu sayı artıyor. Aynı zamanda kültür ve turizm anlamında gezilip görülmesi gereken yerlerin restorasyonu nedeniyle bu artışın doğal olduğunu görüyoruz. Şu anda bu artışlar sayesinde Kahramanmaraş’a gelen son 10 yıldaki turist sayısı 350-400 bin civarlarında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta turist sayısı 10 yılda yaklaşık 10 kat arttığını gözlemliyoruz" diye konuştu.