Kahramanmaraş’a 47 kilometrelik tünel ağı

Kahramanmaraş’ta uzun yıllar yapılması beklenen Göksun tünellerinde artık sona yaklaşıldı. Yapımı devam eden tünellerden 5’inde inşaat devam ederken, 6 tünel hizmete açıldı.

Kente en yakın konumda bulunan tünelde çalışmalar ise son hızla devam ediyor. Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi’nden başlayan tünel, Suçatı Mahallesi’nden çıkacak ve bölgenin en un tüneli konumunda yer alacak. Tünelin toplam uzunluğu 3 bin 700 metre olacak ve diğer tünellerle birlikte toplam 47 kilometrelik bir tünel ağı olacağı bildirildi.

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleme yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, hizmete giren ve inşaatı devam eden tünellerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş-Ankara arasının toplam 80 kilometre kısalacağını söyledi.

Kahramanmaraş’ın çevre illerle bağlantısının daha rahat bir şekilde olacağını söyleyen Kılıç, kentin güneyine yapılacak çevre yoluyla Türkiye’nin doğu-batı arasında köprü olacağını söyledi.

Kılıç, “Göksun tünellerimizin 6’sı açıldı vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu kullanılıyor. 5 tanesi delindi çalışılıyor, 2 tanesi de ihale aşamasında. Bu tünellerimiz 2019 yılı Temmuz, Ağustos ayında bitirip eksiksiz vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu Kayseri yolumuzun standartlarını artıracak bir çalışmamız daha var. Göksun’un az ilerisinde Tufanbeyli-Tomarza üzerinden üçgenin tabanından bir çalışmamız var. Aynı zamanda Kahramanmaraş-Kayseri arasını, dolayısıyla Kahramanmaraş-Ankara-İstanbul arası Kayseri üzerinden 53 kilometre kısalacak. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki tünellerde yaklaşık 21 kilometre kısalma olacak. Toplamda, 80 kilometreye yakın bir kısalma olacak. En uzun tünelimiz bulunduğumuz yerden başlıyor. Toplam bu tünelin uzunluğu 3 bin 700 metre. Diğer taraftan, Adıyaman-Pazarcık-Araban arası, Elbistan-Gürün arası, Elbistan-Ekinözü arası ve Afşin-Tanır-Sarız arası karayollarımız kendi imkanlarıyla çalışıyor. Bu yollarımızın kalitesini artıracak bir de güney çevre yolumuz var. Kentin doğusunda yer alan, Kapıçam mevkiinden geçip Fatmalı Mahallemizden buradaki tünellere ulaşılacak. Adana-Gaziantep-Adıyaman ve Malatya ve Kayseri’ye ulaşan bütün yollarımızın standardının yükselmesi de bu güney çevre yolumuzla olacak. Yapmış olduğumuz işler yapacak olduğumuz işlerin teminatıdır” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta kamyon şoförlüğü yapan Gazi Arıgüden ise yapılan yollardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun arasında yer alan ve hizmete açılan tünellerin uzunlukları şu şekilde belirtildi, Çağlayan Tüneli 2 bin 492, Döngel Tüneli 236, Tekir Tüneli bin 154, Ahmet Eskalen Tüneli, 2 bin 847, T1 Tüneli bin 95, T0 tüneli 470 metre.

Hizmete açılmayan ve kazılarının tamamlanıp çalışmasının devam ettiği tüneller ise şunlar, T1 tüneli bin 390, T2 tüneli bin 400, T3 tüneli 3 bin 678, T4 tüneli 400, T5 tüneli 610 metre olarak belirlendi.

Son olarak ihalesi yapılacak olan 2 adet tüneller ise 800 ve 770 metre olarak yapılacak.