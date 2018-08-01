Kahramanmaraş’a çevreci atık su arıtma tesisleri

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ceyhan Havzasını kirleten unsurların ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir bir çevre amacıyla Kahramanmaraş’a 4 yılda 4 dev tesis kazandırıldı.

Hizmete alınan Afşin, Türkoğlu, Pazarcık Atıksu Arıtma Tesislerinde koku, bulanıklık ve diğer fiziksel ve kimyasal arıtmanın yanı sıra, azot ve fosfor giderimi ile mikro organizmalara karşı biyolojik arıtma yapılıyor.

Tesislerde yer alan laboratuvarlarda tesise giren atık sular ile arıtılmış olarak tesisten çıkan sular, rutin olarak gerekli analizleri yapılarak kontrol altında tutuluyor.

Kahramanmaraş’a kazandırılan ve bölgenin en büyük Atık Su Arıtma Tesisi konumunda bulunan Atık Su Arıtma Tesisinde son teknoloji ekipmanlar ve ünitelerle ileri biyolojik seviyede arıtma yapılıyor. İleri biyolojik arıtma prensiplerine göre atık suda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot ve fosfor giderimi üniteleri barındırılıyor.