Kahramanmaraş'a İngiliz gelin

Kahramanmaraşlı Mehmet Bağcı isimli genç, İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıştığı Janine Warwick ile tamamen yörenin örf ve adetlerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

Ekinözü ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Mehmet Bağcı, çalışmak için 4 yıl önce gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da hemşirelik yapan Janine Warwick ile tanıştı. Warwick ve Bağcı, 2 yıl süren arkadaşlıklarının sonunda evlenmeye karar verdi. Ailelerinin onayının alınmasının ardından Londra'da nikah kıyan çift, 2 yıl sonra tamamen Türk usulleri ile dünya evine girdi. Elbistan'da yörenin örf ve adetlerine göre yapılan düğün töreninde davul-zurna ve orkestranın çaldığı türküler eşliğinde halaylar çekildi. İngiliz gelin Janine Warwick, daha önce hiç karşılaşmadığı örf ve adetlere ayak uydurabilmek için eşi Mehmet Bağcı'dan destek aldı.

Birbirlerini severek evlendiklerini ve mutlu olduklarını dile getiren damat Mehmet Bağcı, "4 yıl önce tanıştık. 2 senedir de evliyiz. Çok mutluyum. İngiltere'de hemşirelik yapıyor. Ekinözü'ne İngiliz gelin geldi. Janine Warwcik'di, Janine Bağcı oldu. Eşim, Türk adetlerini bilmiyordu. Şu anda çok şaşırdı. O da mutlu oldu. Ayak uydurmaya çalışıyor” dedi.

Damadın babası Hasan Bağcı da, “Oğlum, 4 sene önce tanışmış. Gelinim Londra'da yaşıyordu. 2 yıl önce evlenmişlerdi. Bugün de düğünlerini yapmak nasip oldu. Allah hayırlı eylesin” ifadelerini kullandı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan düğün, halaylar ve oyunlarla sona erdi.