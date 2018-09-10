Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan Afşinli özel harekat polisi Bayram Çiçek (25), 37 gündür tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.

3 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmiş, hain saldırıda Recep Emre Yılmaz ve Mehmet Ali Doğan şehit olmuş, aralarında 25 yaşındaki Bayram Çiçek'in de olduğu 7 özel harekat polisi yaralanmıştı.

Olay sonrasında Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ardından da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilerek tedavi altına alınan Afşinli özel harekat polisi Bayram Çiçek, doktorların tüm çabasına rağmen 37 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

2 yıl önce özel harekat polisi olarak göreve başladığı öğrenilen şehit Çiçek'in cenazesinin, Ankara'daki işlemlerinin ardından baba ocağı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bayram Çiçek'in, tek erkek kardeşinin de emniyet teşkilatında görevli olduğu bildirildi.