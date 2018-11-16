Kahramanmaraş'a toplu taşımada ödül

Toplu taşıma sistemi sayesinde kentte bulunan minibüsleri kaldırarak otobüsleri devreye alan Büyükşehir Belediyesine İstanbul'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda, Transit Proje Yarışması'nda Hizmet Kalitesi Ödülü verildi.

Toplu taşımada yapılan çalışmanın teknolojik imkanlarla gerçekleştiğini ve insanların rahat seyahat etmeleri neticesinde başarılar elde edildiğini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Kahramanmaraşımızda geçmişte dolmuşlarla ulaşım sağlanmaktaydı. Çocukluğumuzdan bu yana bu şehirde yaşadığımız için dolmuşlara binmekteydik ve bundan muzdariptik. Vatandaşlarımızın daha rahat seyahat edebilme adına sistemler kurarak takip yönünde çalışmalar yaptık. Bu otobüslerle beraber kartlı sisteme geçtik. Ama hamdolsun göreve gelir gelmez hem belediye otobüs filosunu güçlendirdik hem de dolmuşları otobüse çevirdik. Bu otobüsler de en son otomasyon sistemleri ile donatılmış durumda. Uydu takip sistemi ile tüm otobüsleri takip ediyoruz. Hattından çıkan bir otobüse hemen derhal müdahale ederek neden hattı terk ettiğini öğreniyoruz. Olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için takip sistemimizden tüm otobüslerimizi takip ediyoruz. Otobüs içerisinde olası bir olumsuzluğa meydan vermemek adına yaşlılarımızı, dezavantajlı gruplarımızı, engelli vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyoruz. Dolmuşlarda böyle bir durum yoktu. Türkiye'deki en ideal dönüşüm Kahramanmaraş'ta oldu” dedi.