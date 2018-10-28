Kahramanmaraş'ın dondurma müzesi

Meşhur Maraş dondurmasının tanıtımının artması için Kahramanmaraş'taki tarihi Katip Han Konağı yeniden restore edilerek dondurma müzesine dönüştürüldü.

Maraş dondurmasını daha fazla tanıtmayı ve pazardan aldığı pay oranına katkıda bulunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dondurma müzesini tamamlayarak ziyaretçilere kapısını açtı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Katip Han Konağın'da yapımı tamamlanıp vatandaşların ziyaretine açılan dondurma müzesinde, geçmişin izleri teknolojik ortamlarla anlatılmaya çalışılıyor.

Müzeye, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanlar ziyaret ederken dondurma hakkında bilgi alıyor. Mahmut Nacar isimli bir vatandaş, “Kahramanmaraş dondurmasının tanıtımı için gerekli olan bir müzeydi, herkesi bekleriz” dedi.

Kahramanmaraş'ı gezmeye geldiğini söyleyen Sabriye Akat, “Biz Adana'dan Kahramanmaraş'ı gezmeye geldik. Dondurma müzesine de geldik ve geziyoruz çok güzel olmuş” diye konuştu.

Ankara'dan Kahramanmaraş'a dondurma yemek için geldiklerini söyleyen Şaduman Sivrioğlu ise, “Maraş dondurmasını, Maraş'ı ve Maraşlıları çok seviyoruz. Onun için Ankara'dan çıktık ve turumuzun ilk durağını bu kente yaptık” dedi.

Maraş Dondurma Müzesinin ardından kentte dondurma parkı, dondurma akademisi, Ürün Geliştirme (Ür-Ge) ve Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağı da bildirildi.