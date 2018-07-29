Kahramanmaraş’ın saklı cenneti ‘Çokran Şelalesi’

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi Bunsuz Obası mevkiinde yer alan şelale, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle misafirlerini bekliyor. Mavi göl olarak da bilinen Çokran Şelalesi’ne özellikle dağcı ve doğa severler sıklıkla giderek stres atıyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, yeşilin ve mavinin her tonunu bünyesinde barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı da sağlıyor.

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma (KADAK) Başkanı Sait Kılıçsallayan, bu bölgenin dağ ve yayla turizmi için biçilmiş kaftan olduğunu belirtirken, büyükşehir belediyesinin bu bölgenin turizme kazandırılması için çalışma başlattığını da ifade etti.

Başkan Kılıçsallayan, "İnşallah büyükşehir belediyemiz buranın turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yapacak ve bizler de bu çalışmalarda görev alacağız. Başkanımızı kutluyoruz ve bu şehre bir çivi çakan kim olursa olsun tebrik ediyoruz. Burayla ilgili belediyemiz yol yaptı ve yol bitiminde yaklaşık 10 dakikalık patika yol ile buraya ulaşabilecek insanlar. Bu şelalemizin bulunduğu yeri kırsal turizme kazandıracağız. Ancak benim en çok korkum buraya gelen insanların bu bölgeyi çöp havuzuna dönüştürmeleridir. Gördüğünüz gibi buz gibi su ve dev çınar ağaçlarıyla adeta saklı bir cennetimiz” dedi.