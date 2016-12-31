Kahramanmaraşlı balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ deyip ağlarını attılar

Kandil Baraj gölündeki su ürünlerinin ticari avlanma hakkını alan balıkçılar, ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını sularla buluşturdu. Tekneleri ile baraj gölüne açılan balıkçılar, ağlarına takılan ve en büyüğü 15 kilogramı bulan "derya kuzusu" olarak nitelendirdikleri balıkları görünce yüzleri güldü. S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, baraj gölünden tuttukları balıkları, en kısa sürede Türkiye’nin diğer illerine göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

Ekinözü ilçesi sınırlarında kalan Kandil Barajı’nın balıkları, 20 ailenin geçim kaynağı oldu. Kandil Barajı gölünün dahilinde bulunan bin 455 hektarlık alandaki su ürünlerinin kiralama ihalesini kazanan S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, ilk avlarını gerçekleştirdi. Kış şartlarına rağmen gölete açılan balıkçılar, önce ağlarını sulara bıraktı. Saatler süren avın ardından ağlara takılan sazan balıklarını teknelere çıkaran balıkçılar, “İlk gün avı bereketli oldu. Çok şükür, ekmeğimizi kazandık” diyerek sevinçlerini arkadaşları ile paylaştılar.

Ekinözü ilçesinin, tatlı su balıkçılığı alanında merkez olması için ilk adım atıldı. Ceyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santralin oluşturduğu gölet alanındaki su ürünlerinin istihsaline ilişkin ihale, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yıllık 1100 kilogram sazan, 2000 kilogram tatlısu kefali, 500 kilogram inci balığı, 5000 kilogram bıyıklı balık ve 1500 kilogram da siraz balığı kotası bulunan ihaleyi, S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi kazandı. Kandil Barajı’nın derin sularındaki balıkları 5 yıl süreyle avlama hakkını alan kooperatif üyeleri, il dışından temin ettikleri tekneleri, TIR’la bölgeye getirdi. Büyük bir heyecanla suya indirilen teknelerin görüntüsü Karadeniz ve Marmara’daki balıkçıları aratmadı.

Kandil Barajı’nda daha önceden amatör olarak avlandıklarını kaydeden S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, kazandıkları ihale ile bölge ekonomisi için yeni bir kapı açıldığını söyledi.

Genelde dağlık ve kıraç arazilerle çevrili mahallelerde yaşayan yaklaşık 15-20 ailenin ekmek parası kazanacağını anlatan Alkaya, “İhale sonucunda kooperatifimiz, avlak sahasının kiralamasını yapmıştır. Kandil Baraj gölünde ticari olarak avlanma hakkı bundan böyle kooperatifimize aittir. Bu aşamada ihalenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sayede kooperatifimiz üyesi balıkçılar, yasal sınırlar içerisinde avcılık yaparak bu işten ekmek yiyecektir. Dolaylı olarak en az 15-20 aile bu işten geçimini sağlamış olacaktır. İhaleden önce bölgede amatör olarak balıkçılık yapılıyordu. Artık bu işi profesyonel olarak yapacağız. Baraj gölüne uygun olarak teknelerimizi almaya başladık. TIR’larla bölgeye getiriyoruz. Daha sonra suya indirip avlanmaya başladık. Burası bizim yeni ekmek kapımız oldu. Soğuk havaya rağmen açılabildik. Sabahın ilk ışıkları ile çıktığımız avda çok şükür ekmeğimizi de kazandık. Bereketli bir av oldu” dedi.

İlk avlarının oldukça bereketli geçtiğini ifade eden kooperatif başkanı Ahmet Alkaya, “İlk avımızı gerçekleştirdik. Oldukça bereketli geçti. ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarımızı gölete serdik ve ilk balıklarımızı tuttuk. 1 kilodan 15 kilograma kadar sazan balığı yakaladık. Şimdilik bu balıkları Elbistan ve yakın bölgelerimizde satışa sunuyoruz. En büyük hedefimiz, buraya özgü olan bu balıkları, ülkemizin diğer bölgelerine de ulaştırabilmek. Önümüzde 5 yıl gibi bir zaman var. Bu süre zarfında destek alabilirsek soğuk zincir altyapısı da kurabiliriz. Zamanla da bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ekinözü ilçemizin bir balıkçılık merkezi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Baraj göletinde 5 çeşit balık avlama haklarının bulunduğunun da bilgisini veren S.S. Soysallı Kandil Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Alkaya, “Burada sazan, tatlı su kefali, inci balığı, bıyıklı balık ve siraz balığı avlayacağız. Bunu yaparken de doğal dengeyi korumak en büyük görevimiz olacaktır” diye konuştu.