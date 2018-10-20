Kahramanmaraşlı çocuklar bilime şenlikle adım attı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında “Çekirdekten Bilime” sloganı ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Bilim Şenliği, yüzlerce Kahramanmaraşlı öğrenciyi buluşturdu.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi'nin desteği ile 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Bilim Şenliği'nde, 4-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği 45 farklı atölye çalışması yapıldı.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimin farklı dallarıyla tanıştığı “Çekirdekten Bilime” şenliği etkinlikleri, alışveriş merkezinin 2. katında 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti.
Öğrenciler, Fen Atölyesi, Robotik ve Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları, Plateneryum ile Uzay Keşfi, Duygu- Düşünce Atölyesi, Sanat-Tasarım Atölyesi, Müzik Atölyesi, Değerler Eğitimi, Arkeoloji Atölyesi, Coğrafya Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Uçak Yapımı Atölyesi ile bilim dünyasına adım atmanın mutluluğunu yaşadı.