Kahramanmaraşlı çocuklar bilime şenlikle adım attı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi'nin desteği ile 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Bilim Şenliği'nde, 4-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği 45 farklı atölye çalışması yapıldı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimin farklı dallarıyla tanıştığı “Çekirdekten Bilime” şenliği etkinlikleri, alışveriş merkezinin 2. katında 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Öğrenciler, Fen Atölyesi, Robotik ve Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları, Plateneryum ile Uzay Keşfi, Duygu- Düşünce Atölyesi, Sanat-Tasarım Atölyesi, Müzik Atölyesi, Değerler Eğitimi, Arkeoloji Atölyesi, Coğrafya Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Uçak Yapımı Atölyesi ile bilim dünyasına adım atmanın mutluluğunu yaşadı.