Kahramanmaraşlı çocuklar dinozorlarla buluştu

Dinozorlar çağına uzanan macera dolu yolculuğa çıkmaya başlayan çocuklar, sadece filmlerde görülebilen ve milyonlarca yıl önce nesli tükenen bu dev hayvanları keşfetmenin mutluluğunu yaşarken, onları izleyen aileleri de bu mutlu anlarını çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

AVM’deki etkinlikle hem eğlenen hem de dinozorların yaşamı, beslenmeleri ve türleriyle ilgili bilgileri öğrenme şansı bulan Kahramanmaraşlı minikler, maket dinozorlarla süslenmiş dekorlar içerisindeki atölyede, unutamayacakları dakikalar geçiriyorlar.

Haftaiçi 14.00-19.00, haftasonu 13.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Dino Mania” etkinlikleri, 8 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek.