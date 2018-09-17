Kahramanmaraşlı çocuklar, “Şeker Köy” etkinliğinde eğlendi

Kahramanmaraş Piazza'nın çocuklara yönelik düzenlediği “Şeker Köy” etkinliği, şenlik havasında gerçekleşti.

4-12 yaş arasındaki ziyaretçiler, “Şeker Köy”ün dev lolipopları, şekerden evleri ve dev dondurmalarıyla, masalsı bir eğlencenin tadını çıkarıp, birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyelerle doyasıya eğlenme imkanı buldu.

AVM'nin eğlenceli olduğu kadar bir o kadar da heyecan verici etkinliğine katılan çocukların yaşadığı mutluluk, aileleri tarafından cep telefonlarıyla çekilen fotoğraflar ve video görüntüleriyle de kayıt altına alındı.

Çocukların, 10 Eylül'de başlayan ve 16 Eylül Pazar gününe kadar 14.00 ile 19.00 saatleri arasında süren etkinliğe katılımları, ziyaretçilerin ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club başvuru formunu doldurmalarıyla sağlandı.