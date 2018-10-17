Kahramanmaraşlı çocuklar, TÜBİTAK Bilim Şenliği'nde buluştu

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında “Çekirdekten Bilime” sloganı ile düzenlenen Bilim Şenliği, Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde başladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi'nin desteği ile düzenlenen şenlik, AVM'nin etkinlik alanındaki açılış töreniyle start aldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci, törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesinin, vatandaşlarının eğitimi ve üretken olması ile doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında görev yapan tüm eğitimciler, bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayabilen, yaşadığı topluma değer katan, üretken ve her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanan bireyler yetiştirmek için çalışmaktadır. Amacımız, bilim kültürünü toplumun daha geniş kesimlerine yaymak ve bu sayede toplumun bilime olan ilgisini arttırmak, çocukları ve gençleri bilimsel çalışmalara özendirmektir” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise Bilim Şenliklerinin önemine değindi.

Bilim Şenliği'nde gördüğü öğrencilerin araştırma içerisinde, çevresindeki olayları, olguları ve nesneleri merak eden, düşünen, okuyan ve araştıran bireyler olmasının son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Can, şunları söyledi:

“Bir üniversite yöneticisi olarak geleceğimiz adına umutlanıyorum. Geleceğimiz ile ilgili bilim üretim anlamında, teknoloji ve kalkınma anlamında büyük umutlar taşıyorum. Düşünen, araştıran, merak eden ve merak ettiklerini inceleyerek bunları bir projeye dönüştüren nesillerin olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah geleceğimiz ile ilgili çok daha iyi şeyler söyleyebiliriz.”

Yapılan konuşmaların ardından 45 farklı atölye çalışmasının yer alacağı ve 4-14 yaş arası çocukların katılabildiği şenliğin açılış kurdelesi kesildi.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimin farklı dallarıyla tanıştığı “Çekirdekten Bilime” şenliği etkinlikleri, 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Fen Atölyesi, Robotik ve Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları, Plateneryum ile Uzay Keşfi, Duygu- Düşünce Atölyesi, Sanat-Tasarım Atölyesi, Müzik Atölyesi, Değerler Eğitimi, Arkeoloji Atölyesi, Coğrafya Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Uçak Yapımı Atölyesi ile çocuklar bilim dünyasına adım attı.

Şenlik, 17 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'a kadar sürecek.