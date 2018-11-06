Kahramanmaraşlı polis memuru vefat etti

Edilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Çitçi, ikametinde rahatsızlanarak Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin kılcal damar tıkanıklığı nedeniyle tedaviye alınan polis memuru Abdullah Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çiftçi'nin vefatı ailesi, sevdikleri ve kendisini seven meslektaşları tarafından derin bir üzüntüye neden oldu. Çiftçi'nin cenazesi yarın Andırın ilçesinin Boynuyoğunlu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Çiftçi'nin, 27 yıllık meslek yaşamında 24 yıldır emniyet teşkilatının en kritik şubeleri arasında yer alan terörle mücadele biriminde görev yaptığı aktarıldı.