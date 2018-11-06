İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraşlı polis memuru vefat etti

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


Edilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Çitçi, ikametinde rahatsızlanarak Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi. Beyin kılcal damar tıkanıklığı nedeniyle tedaviye alınan polis memuru Abdullah Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Çiftçi'nin vefatı ailesi, sevdikleri ve kendisini seven meslektaşları tarafından derin bir üzüntüye neden oldu. Çiftçi'nin cenazesi yarın Andırın ilçesinin Boynuyoğunlu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.


Çiftçi'nin, 27 yıllık meslek yaşamında 24 yıldır emniyet teşkilatının en kritik şubeleri arasında yer alan terörle mücadele biriminde görev yaptığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.