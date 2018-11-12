Kahramanmaraşlı şehidi binler uğurladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Çavuş Mehmet Kaşık memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde atış yapıldığı esnada meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker de yaralanmıştı. Patlamada şehit düşen askerlerden Kahramanmaraşlı Topçu Çavuş Mehmet Kaşık için Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenaze namazı öncesi baba Cafer Kaşık ve anne Meryem Kaşık ayakta durmakta güçlük çekti. Meryem Kaşık oğlunun tabutu başında, “Oğlum beni nasıl bıraktın, ben senin çobanındım başında duruyordum” diye ağıtlar yaktı.

Şehidin cenazesine binlerce kişi katılırken, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında dualar eşliğinde uğurlandı.

4 kız 1 erkek kardeşi bulunan şehit Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Onikişubat ilçesi Köseli Mahallesi Aşıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.