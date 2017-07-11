Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 18:37

Kahramanmaraşlı şehidin cenazesi baba ocağına getirildi

Kütahya’da jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Er Çınar Taş’ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Kahramanmaraşlı şehidin cenazesi baba ocağına getirildi

11 Temmuz 2017 18:37


Kütahya’da Jandarma Er Çınar Taş’ın (22) kullandığı Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu kamyonet, merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmıştı. Kazada jandarma aracının sürücüsü Taş, olay yerinde şehit olmuştu. Şehit Jandarma Er Çınar Taş’ın cenazesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki baba ocağına getirildi. Dedesi İmam Arslan ve akrabaları tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kaşanlı Mahallesi’nde cemevinde yapılacak törenle toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:41
  • Akşam :20:03
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!