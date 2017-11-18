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18 Kasım 2017 09:58

Kahramanmaraşlılar filografi sanatıyla tanıştı

Kahramanmaraş Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi filografi sınıfı kursiyerleri, el emeği, göz nuru ürünlerini Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde görücüye çıkardı.

Kahramanmaraşlılar filografi sanatıyla tanıştı

18 Kasım 2017 09:58


Kökeni Ortadoğu’ya dayanan, zaman içerisinde Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar yayılan ve yapımı zor olduğu için yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Kahramanmaraş’taki alışverişveriş merkezinde yeniden hayat buldu.


Filografi kursiyerlerinin hazırladığı eserler, alışveriş merkezinde açılan yılsonu sergisi ile Kahramanmaraşlılarla buluşturdu.


Ziyaretçiler, alışveriş merkezinin etkinlik alanında açılan sergiyi Pazar gününe kadar gezebilecek.



Filografi Nedir?


Filografi, Ortadoğu’da doğmuş ve Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar yayılmış, ancak yapımının zor olduğu düşüncesiyle yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatıdır.


Çivi ve tel ikilisinin maharetli ellerde şekillendiği bir sanattır. Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik görününüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanan filografide, belli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilebiliyor.




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