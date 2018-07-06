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06 Temmuz 2018 10:44

Kahramanmaraşlılar mesire yerlerinde serinliyor

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklarının artması nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu kentin yüksek kesimlerindeki mesire yerlerinde alıyor.

Kahramanmaraşlılar mesire yerlerinde serinliyor

06 Temmuz 2018 10:44


Geçtiğimiz haftadan itibaren sıcaklığın 37 derecenin üzerine çıktığı Kahramanmaraş’ta vatandaşlar serinlemek için Pınarbaşı, Arslanbey, Muhsin Yazıcıoğlu gibi mesire alanlarına gidiyor.


Şehir dışından gelen misafirlerini Arslanbey Mesire Alanına getirip sıcak havadan kaçtıklarını söyleyen Selvet Sağır, "Sıcaktan dolayı evde duramadık buraya geldik. Çocuklar burada oynuyorlar. Şehir dışından misafirlerimiz var onları buraya getirdik ve serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Süs havuzuna sandalye ile oturarak serinlemeye çalışan Alil Buluntu ise, "Burası Pınarbaşı mevki. Eskiden burada arklardan buz gibi doğal kaynak suları akar ve daha etkili olurdu. Ancak şuanda şebeke suyu ile yine de kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Burada bir hava akımı olduğundan dolayı, insanlar buraya fırsat buldukça gelir ve sıcaklarda serinlemeye çalışır. Burada akşam geç saatlere kadar insanlar stres atar. Yukarıda Muhsin Yazıcıoğlu ve Çamlık Parkı’da bulunuyor. Oralara da insanlar gelerek serinlemeye çalışır" diye konuştu.




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