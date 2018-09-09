Kahramanmaraşlılar yazın son pikniklerini yapıyor

Onikişubat ilçesi Klavuzlu Mahallesi’nde yer alan Kılavuzlu mesire alanı, özellikle yaz aylarının son günlerinde vatandaşları ağırlıyor. Kimi ailesiyle, kimide arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına gelerek hafta sonunu değerlendirdi. Vatandaşlar mesire alanlarında mangal yapıp semaverde çay içti, çocuklar ise oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Yazın son dönemlerini piknik alanlarına gelerek değerlendirdiklerin söyleyen Mehmet Taşdemir, “Yeğenlerimiz ve çocuklarımız ile hafta sonunu mutlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Havalar da özellikle sonbahar ayına giriyoruz ve havalar soğuyacak. Sıcak havaların son günlerini bu şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

Kahramanmarşa’ta birçok mesire alanının bulunduğunu ve çok iyi olduğunu söyleyen Yunus Korkusuz, “Biz ailecek hemen hemen bütün hafta sonlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Kılavuzlu mesire alanı olsun, Başkonuş veya Menzelet mesire alanlarına giderek stres atmış oluyoruz” diye konuştu.

Yasin Uzun isimli bir vatandaş ise, “Her yer çok güzel bu hafta burayı tercih ettik. Arkadaşlarımız ile geldik ben semaveri hazırlıyorum. Bir yandan da arkadaşlar oyun oynuyorlar. Her şey çok güzel” diye konuştu.