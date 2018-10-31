Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor maçın ardından

Turu'nda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Kahramanmaraşspor sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı. Mücadele sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yenilebiliriz, futbolda her şey olabilir” dedi. Maç öncesi mağlup olacaklarını beklemediklerini söyleyen Çalımbay, “Kahramanmaraşspor'un bundan önceki maçını takip ettim ve 2-0 yenildiğini görmüştük. Tabii ki şimdi o takıma yenildi ama bizim maça böyle çıkacak değillerdi. Böyle bir şey beklemiyorduk. Arkadaşlara da anlattık. Ama maalesef oyun oynayamadıkları için isyan eden arkadaşlarımıza fırsat verdik, şanslarını kullanamadılar. Biz yenilebiliriz her şey olabilir futbol bu” diye konuştu.

Kahramanmaraşspor cephesi

Süper Lig'de oynayan bir takımı net bir skorla yendiklerini söyleyen Kahramanmaraşspor Teknik Direktör Mehmet Erdal Alparslan ise, "Bir kupa maçında Türkiye'nin önemli bir takımını böyle bir oyun, böyle bir mücadeleyle ve en önemlisi taraftarıyla bütün olan takım ile aldığı net bir sonuç takdir edilmesi gereken bir sonuç. O yüzden takımımı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.