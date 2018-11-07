Kahramanmaraş'ta 13 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrası Dulkadiroğlu'nun Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde saklanan ve hakkında sahte banka veya kredi kartı kullanarak yarar sağlama, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 ayrı suçtan sabıkalı olan M.K. adlı bir zanlı yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.