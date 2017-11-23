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23 Kasım 2017 14:36

Kahramanmaraş’ta 16 bin öğrenciye engellilerle iletişim eğitimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, okullarda engelli farkındalığı ve engellilerle iletişim konusunda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta 16 bin öğrenciye engellilerle iletişim eğitimi

23 Kasım 2017 14:36


İl merkezi ve ilçelerde uygulanacak proje kapsamında, ilk-ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere ‘Engelli Farkındalığı ve Engellilerle İletişim’ konulu seminerler veriliyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam, projenin kademeli olarak uygulanacağını belirterek, “Dulkadiroğlu, Onikişubat, Andırın, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerimizdeki okullarımızda eğitimlerimiz 1. Dönem sonuna kadar devam edecek ve bu süre içerisinde yaklaşık 8 bin öğrenciye ulaşmış olacağız. Okullarımızda ikinci dönemde ise Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü, Pazarcık ve Türkoğlu İlçelerimizde de devam edeceğiz. Bu ilçelerimizde de yaklaşık 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Okullarımızdaki eğitimlerimiz tamamlandığında ortalama 16 bin öğrenciye ‘Engelli Farkındalığı ve Engellilerle İletişim’ konusunda eğitim vermiş olacağız. Amacımız engelli kardeşlerimizin de bu toplumun bir bireyi olduğunun farkına varılmasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.




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