Kahramanmaraş'ta 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 2 bin 705 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubeye bağlı polis ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.