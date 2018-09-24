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Kahramanmaraş'ta 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 2 bin 705 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 2 bin 705 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubeye bağlı polis ekipleri tarafından iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 2 bin 705 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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