Kahramanmaraş’ta 278 milyonluk 16 tesisin temeli atıldı

Onikişubat Stadyumunda yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan birer selamla konuşması yaptılar.

“Gazze hava hapishanesine döndü”

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gazze’yi açık hava hapishanesine benzeterek, Türkiye’nin şefkat gemilerin dünyanın her köşesine hareket ettiğini söyledi. Kaynak, “İşte bugün Gazze’ye gemi gönderdik, Gazze artık açık hava hapishanesidir. Değerli dostlarım, İsrail ile geçtiğimiz yıl varılan mutabakat dolaysıyla, ancak Türkiye oraya yardım ulaştırabilmektedir. Mısır’da demokratik yolla seçilmiş mübareği deviren hain darbeci Sisi, Mısır’dan Gazze’ye giden bütün ulaşım koridorlarını, bütün tünellerini kapatmıştır. İşte sadece Gazze’ye, Türkiye’nin şefkat gemileri hareket etmektedir. Ve biz Gazze, Somali ile dünyanın neresinde mazlum mağdur varsa oralarla gönül köprüsünü kuruyoruz. Aynı zamanda partimiz bu hafta sonu ülkemizin teröre maruz kalmış bütün illerinde de gönül köprüsü projeleri gerçekleştirdi. Darbeciler ile mücadele ederken, terörle mücadele ederken, Türkiye’nin kalkınma mücadelesi devam ederken, Türkiye ekonomik olarak büyümeye devam ediyor. İşte son çeyrekte Türkiye’miz OECD ülkelerinin iki misli yüzde beş oranında büyümüştür. Türkiye gerek döviz kurlarındaki, gerek borsa değerlerindeki rakamlar ile yine tarihi rekorlar kırmıştır. Bütün bu gücü bilesiniz ki, milletimizin bize desteğiyle birlik beraberliğiyle her türlü engeli aşarız” diye konuştu.

Geleceğin bakanına mektup yazdı

Kahramanmaraş’ta 278 milyonluk 16 tesisin temel atma töreninde kürsüye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, konuşmasına 88 milyon TL yatırım bedeline sahip 10 müjdeyi açıklamasıyla başladı.

Geleceğin bakanına şimdiden mektup yazarak, 49 yıllık hizmet süresinin artırılması yönünde talebini dile getiren Bakan Eroğlu, “Benimde Kahramanmaraş’a ayrı bir gönül bağım var. Kahramanmaraş yiğitler Kahramanlar diyarı. Dolaysıyla buraya ne yapılsa azdır anlayışıyla bugünde sizlere hem müjdelerle hem de 16 tane dev tesisin temel atma töreni için geldik. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Biz Kahramanmaraş’taki bütün güzellikleri bütün dünyaya açmak istiyoruz. Burada muhteşem tabiat güzellikleri var, bu vesile ile Yavşan Yaylası tabiat parkını ilan ettik, inşallah onla ilgili altyapı çalışmalarının temelini de bugün atacağız. Bütün bu tesislerin başta Kahramanmaraş’a olmak üzere, bütün ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Biliyorsunuz geçen yıl 12-13 Kasım’da geldiğim zaman buraya müjde verdik, şimdiye kadar verdiğimiz 132 müjde var. Toplam maliyeti bir buçuk katrilyon. Ama eli boş gelmekte olmazdı, çünkü bizim kültürümüzde bir yere gidilirken eli boş gidilmez. Bu seferde sevgili Kahramanmaraşlılara 10 tane daha müjdeyle geldik. Benim yetkim 46 yıl. Gelecekteki bakana şimdiden mektup yazıyorum, şimdi belki yeni doğmuştur yada çocuktur. Mektupta, ‘sayın bakanım 49 yıl ben uzattım, 49 yılda sen uzat’ diye orman bakanlığımızın kasasına bırakacağım” dedi.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterileriyle açılışı yapılan temel atma töreni, iftar programına katılan vatandaşlara sertifikaların ve fidanların takdim edilmesiyle sona erdi.