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03 Temmuz 2017 12:51

Kahramanmaraş’ta 38 motosiklet trafikten men edildi

Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücülerine yönelik yapılan kontrollerde 38 motosiklet trafikten men edildi, 27’sine el konuldu.

Kahramanmaraş’ta 38 motosiklet trafikten men edildi

03 Temmuz 2017 12:51


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde motosikletler ve sürücülerine yönelik, asayiş, trafik, kaçakçılık, uyuşturucu ve diğer alanlarda denetim yapıldı.


Kahramanmaraş genelinde yapılan denetimlerde, 611 şahıs sorgulanırken, 324 motosiklet kontrol edildi. 5 çalıntı motosiklet, 18 tescilsiz motosiklet ve 4 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi. 38 motosiklet trafikten men edilirken, 69 motosiklet sürücüsüne toplam 51 bin 582 TL trafik cezası uygulandı. Ele geçirilen motosikletler ile ilgili 11 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulamak ve adli işlem yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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