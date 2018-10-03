Kahramanmaraş'ta 4 öğrencinin yedikleri köfteden zehirlendiği iddiası

Kahramanmaraş'ta bir marketten alıp yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri iddia edilen 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bulunan bir marketten 4 öğrenci çiğ köfte aldı. Yurtta kaldığı öğrenilen lise öğrencilerden Fatih Dilbudak, Ulaş Erdem Kaya, Cuma Ali Bayazıt ve Enes Eltutan'da bir müddet sonra mide ağrısı ve bulantısı ile baş dönmesi şikayeti baş gösterdi.

Öğrencilerden 2'si kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine giderken, diğer 2 öğrenci ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.