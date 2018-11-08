Kahramanmaraş'ta 453 kişi organ bağışında bulundu

Ali Nuri Öksüz, 2017'den bugüne 453 organ bağışı yapıldığını söyledi.

Kan bağışı sayısını artırmak ve vatandaşların organ bağışı bilincini geliştirmek adına İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası nedeniyle Ulu Camii meydanında stant açtı. Standı ziyaret edenlere organ bağışı ve nakli hakkında sağlık çalışanları bilgi verdi.

Kahramanmaraş'ta organ bağışı sayısının her geçen yıl arttığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, “Ülkemizde organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği, son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumakta olup, organ bağışı ve nakli sayılarının arttırılması bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, ilimizde Organ Bağış sayılarını arttırmak, halkımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı diğer kurumlarımızla çalışıyoruz. 2017 yılında toplam bağışçı sayısı 218 oldu, bu sayı 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 235'e yükseldi” dedi.