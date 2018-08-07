Kahramanmaraş’ta 750 dönüm arazi 49 yıllığına kiralandı

Andırın ilçesinde Hacı Veli Uşağı Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce ceviz fidanı dikimi yapıldı. Gelişen ceviz ağaçları çiftçilere teslim edilmek üzere bugün bir program düzenlendi. 750 dönüm arazide yer alan ceviz ağaçları, 11 çitçiye kura sonucu 49 yıllığına kiraya verildi.

Yapılan kura sonrası açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, ”Kişi başına 55 adet ceviz düştü, 10 yaşına geldiğinde cevizler verime geçecektir ve vatandaşlarımızın gelir kapısı olacaktır. Ekonomi anlamında büyük katkı sağlayacak bu işi çiftçilerimizin rahatlıkla yapacağı inancındayız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.