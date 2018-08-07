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07 Ağustos 2018 18:04

Kahramanmaraş’ta 750 dönüm arazi 49 yıllığına kiralandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yer alan yaklaşık 750 dönüm arazi 11 çiftçiye 49 yıllığına kiralandı.

Kahramanmaraş’ta 750 dönüm arazi 49 yıllığına kiralandı

07 Ağustos 2018 18:04


Andırın ilçesinde Hacı Veli Uşağı Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce ceviz fidanı dikimi yapıldı. Gelişen ceviz ağaçları çiftçilere teslim edilmek üzere bugün bir program düzenlendi. 750 dönüm arazide yer alan ceviz ağaçları, 11 çitçiye kura sonucu 49 yıllığına kiraya verildi.


Yapılan kura sonrası açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, ”Kişi başına 55 adet ceviz düştü, 10 yaşına geldiğinde cevizler verime geçecektir ve vatandaşlarımızın gelir kapısı olacaktır. Ekonomi anlamında büyük katkı sağlayacak bu işi çiftçilerimizin rahatlıkla yapacağı inancındayız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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