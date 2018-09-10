Kahramanmaraş'ta 91 adet kaçak telefon ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 91 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, kaçak cep telefonu operasyonu yaptı. Polis ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı Kent Meydanı'nda Selahattin A. isimli şahsın üst aramasında 34 adet dokunmatik, 57 adet tuşlu telefon olmak üzere toplam 91 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.