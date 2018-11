Kahramanmaraş'ta Akdeniz Off Road yarışları düzenlenecek

Akdeniz Off Road Kupası Karoff 3'üncü ayak final yarışı Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde 1-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek yarışmalara 20 ilden 60'a yakın pilot katılacak. Yarışlar hakkında bilgiler veren Kahramanlar Off Road ve Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Ömer Kundakçı, amaçlarının Kahramanmaraş'ın tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.

Ortalama 40 kilometrelik mesafede düzenlenecek yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüller verileceğini söyleyen Kundakçı, “Yarışma 1 Aralık Cumartesi günü 3 etap koşulacak ve bu etapların her biri 6.8 kilometre olacak. 2 Aralık Pazar günü ise adrenalin dolu 4 seyirci etabı koşulacak. Bu etapların her biri 4.5 kilometreden oluşacak. Bu etaplarda araçlar doğal ve yapay iniş çıkışlı engellerden geçerek yarışı bitirip kupa almaya çalışacak. Yarışın toplam mesafesi 38.42 kilometre olacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayacak kulüplere ve yarışmacılara başarılar diliyoruz. Akdeniz kupası final yarışı organizasyonunda desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız Kahramanmaraş'ı tanıtmak ve Off Road'ın gelişmesini sağlamak. Ulusal anlamda yapılan bu yarışın 1 ayağını Kahramanmaraş'a almaktır” dedi.