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09 Temmuz 2017 09:55

Kahramanmaraş’ta Angry Birds çılgınlığı başlıyor

Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan, geçtiğimiz yıl animasyon filmi ile izleyicisiyle buluşan Angry Birds, 14-23 Temmuz tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta sıra dışı bir eğlence yaşatacak.

Kahramanmaraş’ta Angry Birds çılgınlığı başlıyor

09 Temmuz 2017 09:55


Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin etkinlik alanına kurulacak oyun parkurunda devasa sapanlar yardımıyla kırmızı kuşları fırlatarak, platform üzerindeki yeşil domuzcukları devirmeye çalışacak olan minikler, Angry Birds ile hedefi vurduğunda sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.


Öfkeleriyle nam salmış Angry Birds kuşlarıyla keyifli saatler geçirecek olan çocuklar, sevimli kuşların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da bulacak. 12.30 - 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikten, 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Piazza Club üyeleri kayıt bölümüne başvuru yaparak yararlanabilecek.




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