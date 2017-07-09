Kahramanmaraş’ta Angry Birds çılgınlığı başlıyor

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin etkinlik alanına kurulacak oyun parkurunda devasa sapanlar yardımıyla kırmızı kuşları fırlatarak, platform üzerindeki yeşil domuzcukları devirmeye çalışacak olan minikler, Angry Birds ile hedefi vurduğunda sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Öfkeleriyle nam salmış Angry Birds kuşlarıyla keyifli saatler geçirecek olan çocuklar, sevimli kuşların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da bulacak. 12.30 - 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikten, 50 TL ve üzeri alışveriş yapan Piazza Club üyeleri kayıt bölümüne başvuru yaparak yararlanabilecek.