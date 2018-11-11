Kahramanmaraş'ta aranan 26 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı. İl geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan huzur operasyonu, 170 polis ekibi ve 806 personelin katılımıyla yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 460 kişi sorgulanırken, 548 araç kontrol edildi. 27 araca değişik ihlallerden 22 bin 109 lira ceza tatbik edildi. 1 araç trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, 220 umuma açık yeri kontrol ederken dolandırıcılık, yaralama, silahlı tehdit, alkol ve uyuşturucu kullanmak ve değişik suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.