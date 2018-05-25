Kahramanmaraş’ta asırlardır süren ‘Mukabele’ geleneği

Kahramanmaraş’ta hemen hemen bütün camilerde gerçekleşen karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuma geleneğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayında Kahramanmaraş Ulu Cami’de de mukabeleye katılan vatandaşlar camide sesli olarak okunan Kur’an’ı hem dinleniyor, hem de gözle takip ederek Kur’an-ı Kerim’i öğrenmiş oluyor. Ramazan boyunca bin bir adet hatim olarak okunan Kur’an, Kadir gecesi düzenlenen etkinlikle indiriliyor.

Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in çok fazla okunması gerektiğini söyleyen Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Çetinkurt, camide günde 3 kez mukabele programının yapıldığını söyledi. Çetinkurt, “Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da hatimlerimiz mukabele şeklinde devam ediyor. 3 vakitte hatimler okunuyor. Bunlardan biri sabah namazı, buna seher hatmi diyoruz, öğle namazının sonunda ve ikindi namazının sonunda olmak üzere 3 vakitte sürüyor. Tabi bu gelenek, ecdadımızdan, Osmanlı’dan beri gelen bir gelenektir. Burada amaç Kur’an ile haşir neşir olmaktır. Çünkü Ramazan ayı, Kur’an ayıdır. Onunla çok vakit geçirmek gerekir. Dolayısıyla biz de cemaatimizin 3 vakit hatmi şeriflerle Ramazan’ın feyzi ve bereketinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bazı vatandaşlar hafızların hızlı okuduklarını ve yetişemediklerini söylüyorlar. Bazıları sessizce onu okuyarak takip ediyor. Yetiştiremeyenler ise gözüyle Kur’an-ı Kerim’i takip ediyor. Kahramanmaraş Ulu Cami’de gelenek hale getirdiğimiz Kadir Gecesi bin bir hatim yapıyoruz. Yapılacak olan bu merasime kadar hatimlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Okunan hatimleri bin bir hatim adı altında camimizde indiriyoruz” dedi.