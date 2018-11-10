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Kahramanmaraş'ta Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80’inci yılı Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılı Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelek sunuldu. Saat 9'u 5 geçe sirenler çalındı, saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu. Meydanda bulunan Türk bayrağı yarıya indirildi.


Atatürk'ü anma programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada öğrenciler Atatürk ile ilgili şiirler okudu.


Kahramanmaraş'ta hafta boyunca okullarda anmam programlarının düzenleneceği öğrenildi.

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