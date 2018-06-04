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04 Haziran 2018 15:42

Kahramanmaraş’ta atıksu arıtma tesisi açıldı

Kahramanmaraş yapımı tamamlanan atıksu arıtma tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş’ta atıksu arıtma tesisi açıldı

04 Haziran 2018 15:42


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteğiyle yapılan Atıksu Arıtma Tesisi açılışını Başbakan Binali Yıldırım telekonferansla katılarak gerçekleştirildi.


Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi’nde yapılan tesissin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdetti Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve diğer ilgililer katıldı.


Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisle il genelinde ileri düzeyde çevre koruması sağlanacağı belirtildi.


Atıksu Arıtma Tesisi’nin faaliyete geçmesi bölgenin çevre korumasına önemli derecede katkı sağlayacağı belirtilerek, Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Sır Barajına dökülen atıksuların temizlenerek barajların hem su kalitesinin korunacağı hem de ömrünün uzatılmış olacağı kaydedildi.


Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’dan telekonferans yöntemiyle Kahramanmaraş’taki açılış yapıldı.




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