Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 17:37

Kahramanmaraş’ta Barzani ve İsrail’e tepki

Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları, referandum kararı alan Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve ona destek veren İsrail’i protesto etti.

Kahramanmaraş’ta Barzani ve İsrail’e tepki

10 Eylül 2017 17:37


Trabzon Bulvarında basın toplantısı için bir araya gelen Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail ve sözde Kürdistan bayrağını ve Barzani fotoğrafını ateşe verdiler. Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Ökkeş Ekberoğlu, Musul’u, Kerkük’ü Barzani’nin ellerine bırakmayacaklarını ifade ederek, “Malum olduğu üzere 25 Eylül tarihinde Barzani adlı İsrail işbirlikçisinin kontrol ettiği bölgede güya bağımsızlık referandumu yapılacağı söylenmektedir. Bu referandumun gerçek amacı Kürtlere bağımsızlık sağlamak değil, bölgede ikinci bir İsrail’in inşa edilmesidir. Bunun bir sonraki safhası ise Türkiye’den toprak talebi olacaktır. Barzani o kadar çizmeyi aşmış ve şımarmıştır ki Kerkük’ü bile sahiplenmeye başlamış ve bu uğurda gerekirse Türkiye ile savaşacağını söyleyerek, Türkiye’ye meydan okumaya kadar gitmiştir. Yine bilindiği üzere bu süreç devletimizin en üst kademeleri tarafından ‘beka’ sorunu olarak tarif edilmiştir. Vatanın parçalanıp Kürdistan’a katılmak istenmesi, insan vücudunun, kolunun, bacağının parçalanması gibidir. Ölümle burun buruna getirilen bizleriz, kolu bacağı koparılmak istenen vatanımızdır. Bizler canımıza, vatanımıza kasteden bu düşmanlık karşısında boyun eğip, olan bitenleri seyretmeyeceğiz. Atalarımızın emaneti olan Musul’u, Kerkük’ü Barzani’nin ellerine bırakmayacağız, sahipsiz bırakmayacağız. Buradan bütün Türkiye’ye ve dünyaya sesleniyoruz. Vatana yönelen düşman tehdit karşısında el birlik olmak günüdür. Aradaki ayrılık gayrılıkları bir tarafa bırakarak, düşmana karşı kim olduğumuzu hatırlama ve hatırlatma günüdür” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç