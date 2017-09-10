Kahramanmaraş’ta Barzani ve İsrail’e tepki

Trabzon Bulvarında basın toplantısı için bir araya gelen Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail ve sözde Kürdistan bayrağını ve Barzani fotoğrafını ateşe verdiler. Kahramanmaraş Milliyetçi Gençlik Platformu ve Milliyetçi Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Ökkeş Ekberoğlu, Musul’u, Kerkük’ü Barzani’nin ellerine bırakmayacaklarını ifade ederek, “Malum olduğu üzere 25 Eylül tarihinde Barzani adlı İsrail işbirlikçisinin kontrol ettiği bölgede güya bağımsızlık referandumu yapılacağı söylenmektedir. Bu referandumun gerçek amacı Kürtlere bağımsızlık sağlamak değil, bölgede ikinci bir İsrail’in inşa edilmesidir. Bunun bir sonraki safhası ise Türkiye’den toprak talebi olacaktır. Barzani o kadar çizmeyi aşmış ve şımarmıştır ki Kerkük’ü bile sahiplenmeye başlamış ve bu uğurda gerekirse Türkiye ile savaşacağını söyleyerek, Türkiye’ye meydan okumaya kadar gitmiştir. Yine bilindiği üzere bu süreç devletimizin en üst kademeleri tarafından ‘beka’ sorunu olarak tarif edilmiştir. Vatanın parçalanıp Kürdistan’a katılmak istenmesi, insan vücudunun, kolunun, bacağının parçalanması gibidir. Ölümle burun buruna getirilen bizleriz, kolu bacağı koparılmak istenen vatanımızdır. Bizler canımıza, vatanımıza kasteden bu düşmanlık karşısında boyun eğip, olan bitenleri seyretmeyeceğiz. Atalarımızın emaneti olan Musul’u, Kerkük’ü Barzani’nin ellerine bırakmayacağız, sahipsiz bırakmayacağız. Buradan bütün Türkiye’ye ve dünyaya sesleniyoruz. Vatana yönelen düşman tehdit karşısında el birlik olmak günüdür. Aradaki ayrılık gayrılıkları bir tarafa bırakarak, düşmana karşı kim olduğumuzu hatırlama ve hatırlatma günüdür” dedi.