Kahramanmaraş’ta "Bayrak Olayı"nın 98. yıl dönümü

Törende İstiklal Marşını oratoryo şeklinde okuyan lise öğrencilerinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bayrağın öneminden bahsederek, “Türk bayrağımız yüz yıllardır yüz milyonca Türk’ün sembolü durumundadır” dedi.

Başkan Erkoç, şöyle devam etti:

“Ay yıldızlı al bayrağımız 98 yıl önce Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in beyannamesinde belirttiği gibi, ‘Milleti Necim-iyeyi Osmaniye’nin bayrağıdır’. Ay yıldızlı al bayrağımız yüz yıllarca, yüz milyonlarca insanın bağımsızlığının özgürlüğünün sembolüdür. Hamdolsun bu günde gönül coğrafyamızda gezdiğimizde aynı saygıyı yıllar önce olduğu gibi görebiliyoruz. Kalede bayrak olmayınca cuma namazı kılmanın caiz olmadığını ifade eden ve bu ince düşünceyle bayrağına canı pahasına ölüme gidip canını ortaya koyan Kahramanmaraşlıların yazdığı bir destandır.”

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Daha sonra Aydın’dan gelen efeler yöresel kıyafetleriyle zeybek gösterisi yaptı. Ardından törene katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kaleye yürüdü.

Kalede yarıya indirilen Türk bayrağı, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından göndere çekildi. Yüzlerce ay yıldızlı uçan balon da gökyüzüne bırakıldı.

Kahramanmaraş Kalesi’nde konuşmasına dua ile başlayan Vali Vahdettin Özkan, “Bayrağın bu aşkı hiç dinmesin, arşı alaya yükselsin” dedi. Vali Özkan, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’ımızın bu bayrak aşkı bu vatan aşkı memleketimizin birliğine bütünlüğüne temayül olduktan sonra hiçbir güç, hiçbir kuvvet önümüzde duramayacaktır, şehrimizin bu kahramanlığı ve ezelden gelen bu refleksleri bütün Anadolu’ya örnek olmuştur. Bu günde memleketimizin birliği ve bütünlüğü yönündeki aynı hassasiyeti devam etmektedir. Esas olan bizim bu güzel geleneğimizi bayrağa yönelik sevgimizi, memleketin birliğine ve bütünlüğüne yönelik aşkımızı ebediyen devam ettirmektir. Bu medeniyetimizi, bu kültürümüzü, bu temayülümüzü gelecek nesillere aktarmaktır.”

Bayrak olayı

İşgal yıllarında, 28 Kasım 1919 Cuma günü Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağı indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerine dağıttı. Ulu Cami’de cuma namazı büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra, halk dışarıda, "Bayraksız cuma namazı kılınmaz" diye bağırdı.

O esnada imam, "Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti. Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen bayrağı kale burçlarına dikti ve cuma namazını orada kıldı.