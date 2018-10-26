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Kahramanmaraş'ta bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu şehir hastanesi kavşağında 27 plakalı bir otomobile operasyon düzenledi.


Otomobilde yapılan aramada valizlere saklanmış bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi yakalandı.

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