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28 Haziran 2017 12:20

Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Kahramanmaraş’ta buğday hasadına başlandı.

Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

28 Haziran 2017 12:20


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, bu yıl 1 milyon 500 bin dekara ekilen buğdaydan 500 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Buğday hasadının başladığını belirten Emiralioğlu, "Bizde arazide teknik elemanlarımız ile birlikte denetim yapıyoruz. Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hatalar anlatılıp önlen alınması sağlanıyor" dedi.


Buğdayda şuan için dekara 500 ile 800 kilo verim alındığını vurgulayan Emiralioğlu, çiftçilerin de tüccarların da fiyatlardan memnun olmasının sezon için mutluluk vericiği olduğunu söyledi.




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