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13 Haziran 2018 10:40

Kahramanmaraş’ta çarşı-pazar ramazan öncesi durgun

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı pazarlarda durgunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş’ta çarşı-pazar ramazan öncesi durgun

13 Haziran 2018 10:40


Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan tarihi yeraltı çarşısı, ayakkabıcılar çarşısı ve kapalı çarşıda bulunan esnaf, bekledikleri satışı yapamadıklarını söylüyor. Bayramlık çikolata ve lokumlar iş yerlerinin raflarını süslerken esnaf, arife günü alışverişin artacağını umut ediyor.


Vatandaşların alışverişlerini küçük esnaf yerine, büyük mağazalardan yaptığını söyleyen esnaf Ali Pir, "Eski bayramlar yok, ama yine de şikayetçi değiliz, insanlar azda olsa bir şeyler alıyor" dedi.


Tarihi Kapalı Çarşı’da şekerlemecilik yapan Mülayim Simsar ise bayram öncesi hala bir hareketlilik yaşanmadığını belirterek, "Bayram öncesi umduğumuz satışı yapamadık, bayram öncesi durgunluk var. Nedenini bilmiyorum ama insanlar genelde giyim üzerine alışverişlerini yapıyor" diye konuştu.


Alışverişlerin artık sanal ortamda yapıldığını söyleyen esnaf Mutlu Kömeç ise, "Eski bayramların özelliği kalmadı ama yine de insanlar buraya gelip bayram şekeri, lokum, bastık, pestil gibi ürünleri alıyor" dedi.




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