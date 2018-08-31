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31 Ağustos 2018 14:36

Kahramanmaraş’ta çevre kirliliği

Kahramanmaraş’ta balık üreticileri, Kılavuzlu Barajı’na bırakan ölü balıklardan ve çevre kirliliğinden şikayetçi.

Kahramanmaraş’ta çevre kirliliği

31 Ağustos 2018 14:36


Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kılavuzlu Barajı’na kimliği belirsiz kişi veya kiler tarafından ölü balık bırakıldığını iddia ediliyor. Baraj gölüne bırakılan ölü balıklar nedeniyle sağlıklı balıklarında hastalanıp öldüğü söylendi. Balık üreticileri özellikle bölgeye piknik için gelen insanlarında çevreyi ve suyu kirlettiklerini söyledi. Baraja bırakılan ölmüş balıklar nedeniyle farklı noktalarda yağ tabakalarının da olduğu görüldü.


Ölü balıkların toprağa kireçlenip gömülmesi gerektiğini söyleyen Taner Şeker, bakteri üreten ölü balıkların canlı balıklara zararlı olduğunu söyledi.


Şeker, “Kim olursa olsun bütün işletmelerin ölü balıkları belediyenin gösterdiği uygun alanlarda bertaraf etmesi gerekiyor. Eğer gömülmesi gerekiyorsa mutlaka kireçlenip gömülmesi lazım. Sonuçta ölü balığın bakteri olduğunu unutmamak lazım ve suya dökülen ölü balıklar sağlıklı balıklara da hastalık bulaştırabiliyor. Bu nedenle herkesin bu konu üzerinde duyarlı olması gerekiyor” diye konuştu.


Kılavuzlu Barajı’nda alabalık üreticisi Ahmet Taş ise çevre kirliliğinin gün geçtikçe artığını söyledi. Taş, “Biz burada çevre kirliliğinden dolayı muzdaribiz. Özellikle buralara gelen piknikçiler çevreye çöp atıyor ve bazı üreticiler suya ölü balık bırakıyor. Çevre kirliliği gittikçe günden güne artıyor, balıklarda hastalık oluşturuyor ve balık ölümlerini artırıyor” diye konuştu.




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