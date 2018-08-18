Kahramanmaraş’ta çocuklar trafik polisi oldu

Kampanya ile çocuklarda trafik polisi olarak sürücülere uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep, Adana, Kayseri cevre yolu uygulama noktalarında kampanya uygulamaya başlandı. Trafik Ekipleri tarafından sürücüler “Emniyet kemeri, hız, araç kullanırken cep telefonu kullanımı” konularında bilgilendirilirken, çocuklara da kırmızı düdük ve görev kartları dağıtıldı. Çocuklara ailelerinin trafik hatalarını gördükleri an anne, baba ve akrabalarını uyarlamaları istendi. Ayrıca düdüğünü alıp görevini yapan, sosyal medya üzerinden kampanyaya katılım sağlayıp, Twitter üzerinden “hatalisurucuyekirmiziduduk” hashtagi ile fotoğraf gönderip en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edileceği belirtildi. Kurban bayramı süresince kampanyayla ilgili çalışmaların devam edeceği bildirildi.