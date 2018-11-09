Kahramanmaraş'ta değerler eğitimi

Onikişubat ilçesindeki Osman Gazi Ortaokulu tarafından her ay farklı bir konu başlığı altında öğrencilere değerler eğitimi veriliyor.

Toplumda yer alan milli ve manevi değerler adı altında verilen eğitimler sonucu öğrencilerin başarısı da artıyor.

Okul müdürü Ersoy, verilen değerler eğitimleri sonrası öğrencilerin fen liseleri başta olmak üzere birçok önemli eğitim kurumlarına gittiklerini söyledi. Tutumluluk, başarı, özgüven, inanç gibi kavramların öğrencilere aşılandığını belirten Ersoy, “En önemlisi bizde değerler eğitimidir. Çünkü değerler eğitimi olmadan akademik başarının olmayacağına inanıyoruz. Özellikle geçen yıl okulumuz il genelinde ve ortaokullar arasında değerler eğitiminde ilk sırada yer alandı. Bunun nedeni de öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu konuya destek vermeleri. Bu konuda önemli olan öğrencilerimize sadece kuru bilgiler değil, onlara milli ve manevi değerlerimizi yüklemektir. Verilen bu değerler eğitimi sonrası liselere girişlerde başarılar elde ettik. Bu ay ki değerimiz tutumluluk geçen ay ki değerler eğitimi sorumluluktu. Velilerimizi de bu değerler eğitimimize katıyoruz. Kahramanmaraş'taki fen liselerine son iki yılda 50'ye yakın öğrenci yerleştirdik. Kent içi ve dışında da çeşitli okullara öğrencilerimizi gönderiyoruz” diye konuştu.