Kahramanmaraş’ta ’Dünya Toprak Günü’ etkinliği

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bir otel salonunda ’5 Aralık Dünya Toprak Günü’ etkinliği düzenlendi. Salon girişindeki stantlarda Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan ve Göksun, Afşin, Andırın, ilçe tarım temsilcileri tarafından yörelere özgü ürünler sergilendi. Katılımcılara kısa film izlettirilirken, çocuklara toprak ve meyvelerle ilgili tiyatro sergilendi.

Toprakla ilgili sinevizyon gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli, 1 santimetre kalınlığındaki toprağın oluşumunun bin yıl sürdüğü, birkaç saat içerisinde yok edildiğini ifade etti. Kaleli, "1 santimetre kalınlığında ki toprağın oluşumunun bin yıl sürdüğü fakat birkaç saat içerisinde yok edildiğini unutmama günü bugün. Bugünü dünyanın en önemli günü olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü dünya üzerindeki insanların varlığını sürdürebilmesi toprağımızın sağlıklı olabilmesi için son derece alakalı. Eğer, beslenmede ve gıda güvenliğinde hedeflere ulaşmak istiyorsak, iklim değişikliğiyle ilgili yapılması gereken çalışmaların içerisinde var olmak gerekir. Ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak istiyorsak, toprağımızı çok iyi bir şekilde korumak ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmamız gerekiyor” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Bozkurt ise toprağın fiziksel parçalanma kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu oluşan üzerindeki canlılara durak ve bitkilere besin kaynağı temin eden canlı bir varlık olduğunu söyledi. Bozkurt, "Canlı bir varlığın yüzünü tırmalarız, göğsünü deşeriz, bağrını yere sereriz ve beton yığınlarını üzerine yığarız bize seslenmez. Yani toprak öyle bir dosttur ki, karşılık beklemeden karşılıksız bize bir dostluk sağlar. Toprak her türlü ayıbımızı ve çirkinliğimizi bağrına basar” diye konuştu.