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20 Ağustos 2018 15:57

Kahramanmaraş’ta Ebru Yaşar rüzgarı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen 1.

Kahramanmaraş’ta Ebru Yaşar rüzgarı

20 Ağustos 2018 15:57

Peynir Festivalinin kapanış gününde ünlü sanatçı Ebru Yaşar konser verdi.


Pazarcık Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Peynir Festivalinin son gecesinde Ebru Yaşar, ilçenin en büyük mesire alanı olan Pazarcık Atatürk Parkında sahneye çıktı. Ünlü sanatçının konserini binlerce kişi izledi.


Konserine sevilen şarkısı "Nasıl uyuyorsun" ile başlayan sanatçı, hareketli şarkılarıyla konserine devam etti.


Çocuk hayranlarıyla da yakından ilgilenen Ebru Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla birlikte düet yaparak söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konsere, Pazarcık şehir merkezi, çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu.


Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ tarafından katılımı için Ebru Yaşar’a plaket takdim etti. Bozdağ yaptığı konuşmada, "Ebru Yaşar 1. Peynir Festivalimize katılan hemşehrilerimize ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize unutulmaz anlar yaşattı. Kendisine ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.




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