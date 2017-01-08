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08 Ocak 2017 20:56

Kahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeli

Kahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeli

08 Ocak 2017 20:56

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkisini iyi artıran kar ve beraberindeki tipi hayatı olumsuz etkiledi. Afşin, Elbistan, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ile Afşin ilçelerinde okullar yarın tatil edilirken, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının Kahramanmaraş’ta şiddetini artırmasıyla Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde sürücüler yolda kaldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), ekipleri şiddetli kar yağışına rağmen karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere yolcu otobüslerinin geçişlerine izin vermiyor.



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