Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta tekstil ve tarım ürünleri alanında işleme yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Erkezen mevkiinde tekstil ve tarım ürünleri alanında işleme yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangını söndürmek üzere olay yerine 14 itfaiye aracı, 40 itfaiye personeli, ambulans ve KASKİ ekipleri sevk edildi. Yangın başladığı sırada fabrikada işçi olmaması can kaybını önledi. Fabrikadaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili detaylı inceleme başlattı.